ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РАССМОТРЯТ УЧАСТНИКИ XXXVII КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Деп утаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия приступили к работе в рамках мероприятий очередной Конференции Южно-российской парламентской Ассоциации (ЮРПА), которую принимает Республика Адыгея. Сегодня утром, в соответствии с программой Конференции, стартовали заседания комитетов ЮРПА. Все мероприятия Конференции вновь будут проходить формате видео-конференц-связи.

