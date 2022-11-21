ПАРЛАМЕНТСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РАССМОТРЯТ УЧАСТНИКИ XXXVII КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия приступили к работе в рамках мероприятий очередной Конференции Южно-российской парламентской Ассоциации (ЮРПА), которую принимает Республика Адыгея. Сегодня утром, в соответствии с программой Конференции, стартовали заседания комитетов ЮРПА. Все мероприятия Конференции вновь будут проходить формате видео-конференц-связи.
Парламент Абхазии является ассоциированным членом Южно-российской парламентской Ассоциации и входит в нее с 30 сентября 2005 года делегируя депутатов состав восьми комитетов ЮРПА. В настоящее время Парламент в комитетах ЮРПА представляют депутаты: Рашида Айба, Алмас Акаба, Венори Бебия, Левон Галустян, Резо Зантария, Аслан Лакоба, Ашот Миносян, Беслан Халваш.
Первым состоялось заседание комитета ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению. В нем принял участие Алмас Акаба – член Комитета по государственно-правовой политике, делегированный в состав данного комитета ЮРПА.
Комитетом рассмотрена повестка дня, состоящая из десяти вопросов. В их числе законодательные инициативы, внесенные Государственным Советом Республики Крым, связанные с избирательным правом, контролем за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием, с призывом на военную службу, а также, направленные на усиление мер поддержки лиц, принимавших и принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.
Дума Астраханской области предложила коллегам установить запрет продажи несовершеннолетним и несовершеннолетними продукции без содержания никотина, предназначенной для использования в устройствах для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе в электронных системах доставки никотина. Также, исходя из складывающиеся ситуации, депутаты Астраханской области считают необходимым совершенствовать порядок рассмотрения обращений граждан и уточнить порядок направления гражданами электронных обращений в органы государственной власти.
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области, выразив обеспокоенность негативными тенденциями, складывающимися в правоприменительной практике в сфере борьбы с «лекарственной наркоманией», предложили усилить административную ответственность за нарушение установленных правил торговли лекарственными средствами, подлежащими предметно-количественному учету.
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея внес предложения, касающиеся деятельности политических партий, в частности, дистанционного участия в съезде политической партии, конференции или общем собрании регионального отделения политической партии, и процедуры участия делегатов для обеспечения правомочности названных мероприятий, предусматривающей возможность создания резерва делегатов.
На заседании комитета ЮРПА по экономической политике, промышленности и внешнеэкономическим связям были рассмотрены шесть вопросов. В их числе нормотворческая инициатива Законодательного Собрания Ростовской области об ограничении максимального размера банковской комиссии за досрочный возврат кредита, взимаемой с заемщиков, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Вопросы повестки дня, предложенные Государственным Советом Республики Крым, были связаны с предоставлением земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и с развитием малого и среднего предпринимательства в сфере физической культуры и спорта, реабилитации людей с ограниченными возможностями, детского оздоровительного отдыха.
От Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея поступили обращения по вопросам контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также по улучшению качества бюджетного планирования. Законодательная инициатива Законодательного Собрания города Севастополя касается деятельности уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Во время заседания вошедший в состав данного комитета ЮРПА Аслан Лакоба – член Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам, обратившись к своим коллегам с приветствием, отметил актуальность развития связей и традиций сотрудничества Парламента Абхазии с парламентами Юга Российской Федерации: «Они были заложены нашими предшественниками и способствуют укреплению взаимодействия Республики Абхазия и Российской Федерации в самых различных областях».
Он выразил уверенность, что последующие встречи в рамках мероприятий Южно-российской парламентской Ассоциации будут проходить в очном формате и парламентское сотрудничество всегда будет плодотворным. Аслан Лакоба также поздравил астраханцев с присвоением Астрахани почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Все вопросы, рассмотренные на первых двух заседаниях комитетов ЮРПА были приняты единогласно, а решения по ним направлены в Совет Южно-Российской Парламентской Ассоциации для включения в повестку пленарного заседания XXXVII южно-российской парламентской Конференции.