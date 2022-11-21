С 14 ПО 20 НОЯБРЯ СОТРУДНИКАМИ УГАИ ВЫЯВЛЕНО 2047 НАРУШЕНИЙ ПДД
Новости Понедельник, 21 ноября 2022 20:28
Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. За прошедшую неделю с 14 по 20 ноября текущего года, в результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел и отделов ГАИ горрайорганов выявлено 2047 нарушений правил дорожного движения, из которых 180 за нарушения норм тонирования автостекол.
174 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
С детальной информацией об административных правонарушениях можно ознакомиться на официальном сайте МВД РА https://www.mvdra.org/news/
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