С 14 ПО 20 НОЯБРЯ СОТРУДНИКАМИ УГАИ ВЫЯВЛЕНО 2047 НАРУШЕНИЙ ПДД

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. За прошедшую неделю с 14 по 20 ноября текущего года, в результате проведенных профилактических мероприятий сотрудниками Управления Госавтоинспекции Министерства внутренних дел и отделов ГАИ горрайорганов выявлено 2047 нарушений правил дорожного движения, из которых 180 за нарушения норм тонирования автостекол.