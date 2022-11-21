ПОЖАР В ГАЛСКОМ РАЙОНЕ
Новости Понедельник, 21 ноября 2022 20:37
Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сообщение о пожаре жилого одноэтажного деревянного дома в селе Хиацха Галского района поступило в 15:10. К моменту приезда пожарных огонь распространился по всему строению.
В результате пожара дом сгорел полностью. Пострадавших нет.
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