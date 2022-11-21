ЛИАНА АЙБА ПРОШЛА В ПОЛУФИНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Конкурсантка из Абхазии Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады «Умницы и умники». В съемках телепередачи принимали участие три ученика из Абхазии: Лиана Айба – ученица Пицундской средней школы №1, Никита Чкок – ученик Бамборской средней школы и Тимур Квирнадзе – ученик Сухумской средней школа №1. Участие в передаче «Умники и умницы» было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.