ЛИАНА АЙБА ПРОШЛА В ПОЛУФИНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ
Новости Понедельник, 21 ноября 2022 20:43
Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Конкурсантка из Абхазии Лиана Айба прошла в полуфинал телевизионной олимпиады «Умницы и умники».
В съемках телепередачи принимали участие три ученика из Абхазии: Лиана Айба – ученица Пицундской средней школы №1, Никита Чкок – ученик Бамборской средней школы и Тимур Квирнадзе – ученик Сухумской средней школа №1.
Участие в передаче «Умники и умницы» было организовано Министерством просвещения и языковой политики Абхазии.
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