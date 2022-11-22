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Абхазия Информ

МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ ЦРБ ГУЛРЫПША И ЦВГ МО

Новости Вторник, 22 ноября 2022 19:28
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МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РАБОТУ ЦРБ ГУЛРЫПША И ЦВГ МО

Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба посетил Центральную районную больницу Гулрыпша и Центральный военный госпиталь Министерства обороны Абхазии. Работу медучреждений показали главврачи Гурам Шоуа и Аляс Джинджолия.

Министр осмотрел хирургическое отделение, отделение анестезиологии и реаниматологии, кабинет рентгенографии, а также проверил условия содержания заключенных под стражу в специальном отделении.

Аляс Джинджолия рассказал, что собственными силами, с помощью поддержки благотворителей удалось отремонтировать хирургическое отделение и операционный блок. Там провели капитальный ремонт, заменили окна, двери, электропроводку, привели в порядок стены и потолок.

Большой вклад в деле оснащения госпиталя внес Минздрав республики, который передал медучреждению большой операционный набор, коагуляторы, операционные лампы и стол, а также рентген аппарат и автоклав.

Медики поблагодарили за оказанную помощь.Они отметили, что качество оказания помощи пациентам в разы увеличилось.

При этом Гурам Шоуа подчеркнул, что в госпитале и ЦРБ работают молодые, перспективные специалисты.

Главврачи сказали, что работы в медучреждениях предстоит еще много, операционную необходимо дооснастить, отремонтировать сухожар для обработки хирургических инструментов. Большого внимания также требуют корпуса медучреждений.

«Тот объём работы, который уже выполнен не маленький.  Мы и в будущем будем уделять внимание всем медучреждениям, чтобы в каждом из них был достойный уровень оказания помощи нашим гражданам», – отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Аляс Джинджолия поблагодарил руководство Минздрава за оказание помощи, неподведомственному ему учреждению и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 22 ноября 2022 19:35

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