БЕСЛАН ЭШБА ВСТРЕТИЛСЯ СО СБОРНОЙ КОМАНДОЙ СУХУМА, ПОБЕДИВШЕЙ В XVI РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЕ «АИААИРА»

Беслан Эшба поблагодарил участников игры за отличные показатели и отметил, что их результат – пример для молодежи.

Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба встретился с победителями и их наставниками сборной команды столицы, победившей в XVI республиканской военно-спортивной игре «Аиааира». Команда состояла из учеников 10-11 классов разных сухумских школ. Спортивные игры проходили с 31 октября по 4 ноября.

Сборная команда города Сухум заняла шесть первых мест, три вторых и одной третье. И по итогам всех соревнований она стала безоговорочным лидером, удостоившись главного приза. Свой призовой кубок участники команды преподнесли главе столицы.

Капитан сборной команды города Сухум Даниил Хурхумал, который и передавал кубок мэру, рассказал, что после окончания школы собирается поступать в военную академию, и участие в военно-спортивной игре «Аиааира» для него хорошая физподготовка.

Глава Администрации вручил всем участникам сборной памятные монеты – апсары, с изображением абхазских военачальников Сергея Дбар и Султана Сосналиева.

«Команда Сухума стала лучшей среди восьми команд из районов республики, принимавших участие в военно-спортивной игре. Такой результат стал возможен благодаря преподавателям и военрукам, подготовивших ребят по игровым дисциплинам», – сказал главный специалист Управления образования Руслан Квициния.

Соревнования школьников в рамках игры «Аиааира» проходили в сухумском лицее-интернате и на базе 7-го артиллерийского полка Министерства обороны Абхазии при поддержке Министерства просвещения и языковой политики.

Об этом сообщает сайт столицы.