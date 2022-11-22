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Абхазия Информ

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 22 ноября 2022 19:41
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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ЭНЕРГЕТИКИ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ АБХАЗИИ

Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание по актуальным вопросам энергетики и инвестиционной деятельности на территории Республики Абхазия. В совещании участвовали премьер-министр Александр Анкваб, спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава.

Кристина Озган доложила о результатах переговоров с Министерством энергетики РФ, которые прошли на прошлой неделе по поручению президента. Речь шла об организации перетока для осуществления пуско-наладочных работ на линии «Ачгуара», а также в связи с упавшим уровнем воды на ИнгурГЭС.

По информации Озган, предварительная договоренность о перетоке получена и в течение дня будет согласован график и сроки, после чего специалисты выедут для производства работ в «Ачгуаре». О сроках проведения работ, по словам министра, информация будет после оценки объемов работ.

Президент поручил ежедневно отчитываться о ходе работ и принимаемых решениях.

Участники совещания также обсудили вопрос ремонта и реконструкции Международного аэропорта им. В. Г. Ардзинба «Сухум».

По словам Озган, были разногласия между инвестором и абхазской стороной по поводу собственности объектов и этапности строительства.

Президент подчеркнул, что по праву собственности позиция абхазской стороны должна быть принципиальной и категоричной: взлетно-посадочная полоса и аэродромная инфраструктура должна однозначно остаться за Республикой Абхазия.

Достаточно большой блок совещания был посвящен инвестиционным проектам.

Президент поручил премьер-министру Александру Анкваб ситуацию по реализации инвестпроектов взять на особый контроль.

«Мы должны иметь на руках дорожную карту: документы, которые отражают начало работ, график их выполнения и перечень возможных сложностей.   Кроме того, раз в месяц в Администрации президента будет проходить «инвестиционный час», на котором подробно будет разбираться каждая ситуация. Данные мероприятия будут проходить с привлечением представителей инвесторов для более эффективного взаимодействия», – сказал глава государства.

«Важно понимать, что обязательства выполняются обеими сторонами в полном объеме. Чтобы не было такого, что мы подписываем документы, а потом десятилетиями не видим ни инвесторов, ни результатов, а территория будет зарастать бурьяном. Нам нельзя этого допускать, так как полученные доходы государства от инвесторов – это деньги, которые необходимы для реализации социальных проектов», – резюмировал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт президента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 22 ноября 2022 20:07

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