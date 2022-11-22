ИСПОЛНЕНО ДВА РЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ . Службой судебных исполнителей по Гагрскому району, в присутствии сотрудников ОГМС по Гагрскому району было исполнено два решения Арбитражного суда Абхазии, в части административного приостановления деятельности в отношении ИП Л.А. Пкин – ресторан «Абхазский вор» и ИП Ю.А. Кручина – отель «Медовый».

На основании решения Арбитражного деятельность ресторана «Абхазский двор», расположенного по адресу: Гагрский район, п. Бзыбь 11 км и деятельность отеля «Медовый», расположенного по адресу: г. Гагра, ул С. Соснолиева 7А, приостановлена на срок 60 суток.

Вышеуказанное административное наказание было назначено Арбитражным судом в связи с нарушением данными индивидуальными предпринимателями миграционного законодательства Республики Абхазия.