ИНАР ЛАДАРИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ . По приглашению руководства Министерства экономики Республики Никарагуа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Никарагуа Инар Ладария принял участие в открытии ежегодного фестиваля предпринимателей республики.

Инар Ладария вместе c министром экономики Никарагуа Хустой Перес ознакомился с продукцией никарагуанских предпринимателей и осмотрел выставочную площадку на которой в декабре в рамках «Фестиваля гастрономии и рождественских традиций наших народов» планируется представить продукты абхазского производства.

В мероприятии приняли участие представители правительства Республики Никарагуа и аккредитованные в стране дипломаты зарубежных стран.