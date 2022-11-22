ИНАР ЛАДАРИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА
Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ. По приглашению руководства Министерства экономики Республики Никарагуа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Никарагуа Инар Ладария принял участие в открытии ежегодного фестиваля предпринимателей республики.
Инар Ладария вместе c министром экономики Никарагуа Хустой Перес ознакомился с продукцией никарагуанских предпринимателей и осмотрел выставочную площадку на которой в декабре в рамках «Фестиваля гастрономии и рождественских традиций наших народов» планируется представить продукты абхазского производства.
В мероприятии приняли участие представители правительства Республики Никарагуа и аккредитованные в стране дипломаты зарубежных стран.
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