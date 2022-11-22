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Абхазия Информ

ИНАР ЛАДАРИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Новости Вторник, 22 ноября 2022 20:14
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ИНАР ЛАДАРИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФЕСТИВАЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ НИКАРАГУА

Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ. По приглашению руководства Министерства экономики Республики Никарагуа, чрезвычайный и полномочный посол Республики Абхазия в Никарагуа Инар Ладария принял участие в открытии ежегодного фестиваля предпринимателей республики.

Инар Ладария вместе c министром экономики Никарагуа Хустой Перес ознакомился с продукцией никарагуанских предпринимателей и осмотрел выставочную площадку на которой в декабре в рамках «Фестиваля гастрономии и рождественских традиций наших народов» планируется представить продукты абхазского производства.

В мероприятии приняли участие представители правительства Республики Никарагуа и аккредитованные в стране дипломаты зарубежных стран.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 22 ноября 2022 20:18

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