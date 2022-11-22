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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ – РОСКОШЬ ПРИРОДЫ

Новости Вторник, 22 ноября 2022 20:18
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АБХАЗИЯ – РОСКОШЬ ПРИРОДЫ

Сухум. 22 ноября 2022. Абхазия-Информ. Для тех, кто мечтает по-настоящему отдохнуть от урбанизации с ее постоянной суетой, Абхазия является идеальным местом. Здесь все находится в максимальной гармонии с природой, которая настолько роскошна, что временами приходится ущипнуть себя за руку, чтобы понять, реально ли все происходящее. При этом в республике можно найти не один удивительный уголок, а множество, в том числе и в рамках самых крупных городов. В последних к изумительной флоре добавляются архитектурные и прочие достопримечательности, на которые непременно стоит взглянуть.

С огромными богатствами Абхазии редко кому удается познакомиться самостоятельно за короткий срок, в который обычно и должен уложиться среднестатистический отдых. И здесь лучше брать в помощь профессиональную поддержку, а именно, продуманные до мелочей экскурсии с охватом наиболее значимых уголков природы. В рамках одной программы обычно удается увидеть сразу несколько мест, а если включить в свой отпуск комплекс поездок, то цель глубокого знакомства с республикой будет практически достигнута. С подбором туров сегодня не возникает сложностей, благодаря таким интернет-проектам, как Спутник 8. Здесь можно заблаговременно узнать об актуальных экскурсиях, времени их проведения, ценах, а также забронировать понравившиеся варианты. По приезду на Кавказ останется лишь насладиться увлекательным отдыхом.

В данном направлении существует несколько вариантов экскурсий, на те или иные предпочтения. Почитатели степенного отдыха могут заказать автобусную или автобусно-пешеходную программу, тогда как для экстремалов приготовлены джип-туры. Вторые позволяют с легкостью забраться туда, где открываются самые изумительные виды на горы и их окружение. Они же идеальны для отдыха небольших компаний. Как и везде, в Абхазии стоимость экскурсий увеличивается по мере расширения программы развлечений, уменьшения количества участников. Дополнительно на цены влияют заезды в кафе и рестораны с местной кухней, дегустации традиционных продуктов.

В качестве ключевого экскурсионного объекта следует выделить озеро Рица с его многочисленными легендами. Здесь экскурсии обширные за счет богатого окружения широко известного высокогорного водоема.

Также стоит отправиться в Новый Афон с его храмами, огромной пещерой, буйными зелеными зарослями, в Черниговку с ее возможностями по укреплению здоровья.

https://media73.ru/2022/abkhaziya-roskosh-prirody?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 22 ноября 2022 20:22

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