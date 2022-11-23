НА ТЕРРИТОРИИ «ЛИТФОНДА» В ПИЦУНДЕ ПЛАНИРУЮТ СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Семиэтажный медицинский центр планируют возвести на территории находящегося в аренде у АО «Концерн Росэнергоатом» пансионата «Литфонд». В ходе встречи, участие в которой приняли вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, министр здравоохранения Эдуард Бутба, председатель Государственного комитета по управлению государственным имуществом и приватизации и первый замгендиректора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава, обсудили важность и актуальность строительства медицинского центра.

«Наша компания «Росэнергоатом» решила заехать в Абхазию и посмотреть в каком состоянии находится пансионат, который у нас в аренде. Мои коллеги увидели его, все в восторге, не только от пансионата, но и от людей, которые их принимали. Планы у нас следующие: вы видите, что у нас уже сделано – последние два года ведем реконструкцию этого пансионата. Сейчас идет проектирование, будет медицинский корпус, планируем построить семь этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения. Так что, в скором будущем этот вопрос будет решен. Безусловно, этот медицинский корпус будет построен, и мы с удовольствием будем оказывать соответствующие услуги гражданам всей Абхазии», – отметил Джумбер Ткебучава.

«Мы прекрасно понимаем, что Абхазия всегда являлась таким местом, куда люди приезжали отдыхать, особенно Пицунда и Гагра. Если сможем заполнить межсезонье, чтобы к нам приезжали люди и оздоравливались здесь, это очень хорошо и не важно на какой территории это будет», – считает Эдуард Бутба.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.