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Абхазия Информ

ГЛАВА МИНЗДРАВА ОБЕЩАЛ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Новости Среда, 23 ноября 2022 17:22
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ГЛАВА МИНЗДРАВА ОБЕЩАЛ ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел рабочее совещание в Республиканской детской больнице.

Исполняющая обязанности главврача Инесса Камлия и медики проинформировали Министра о состоянии дел в медучреждении.

По словам Камлия больница испытывает большие нагрузки.

«Очень много больных детишек, как амбулаторных так и тех, кому требуется стационарное лечение. При этом нам не хватает кадров и соответствующего оборудования, для проведения исследовании и некоторых видов операции», – подчеркнула она.

Эдуард Бутба отметил, что осведомлен обо всех проблемах медучреждения, поэтому Минздрав и руководство страны делает все возможное, чтобы оказать поддержку персоналу детской больницы.

Он сообщил, что при поддержке президента Абхазии детской больнице в скором времени приобретут автомобиль-минивэн, для транспортировки детей в другие медучреждения. Кроме того, руководство страны профинансирует ремонт помещений под лабораторию. Минздрав уже закупил оборудование на сумму 5 млн 372 тысячи рублей.

Министр проинформировал, что после того как лаборатория заработает, увеличится скорость проведения исследований и их объём.

«Раньше вы работали в основном ручной методикой или на полуавтоматах, теперь у вас будет возможность проводить исследования на современном оборудовании, на автоматических гематологических и биохимических анализаторах», – сказал Бутба.

«Это очень важно, особенно для детишек, когда врач берет очень мало биоматериала, очень быстро и менее болезненно», – подчеркнул министр.

Глава Минздрава заверил медиков, что вопрос кадров тоже решается.
«Министерство в постоянном контакте с коллегами из Российской федерации, мы пытаемся договориться о дежурстве российских медиков у нас в медучреждениях», – сказал Бутба.

К концу совещания министр попросил подготовить перечень необходимого оборудования и представить его в Минздрав.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 17:32

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