АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ПОМОЖЕТ СЕМЬЯМ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Администрации Гагрского района состоялось очередное заседание комиссии по вопросу граждан, оставшихся без жилья в результате пожара 26 апреля 2022 года, в многоквартирном доме барачного типа в городе Гагра по ул. Демерджипа 35.

В заседании комиссии приняли участие замглавы Администрации Хана Гунба, депутаты Собрания Гагрского района Рауль Дзяпш-ипа, Ахра Барциц, и жители сгоревшего многоквартирного дома.