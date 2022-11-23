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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ПОМОЖЕТ СЕМЬЯМ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ

Новости Среда, 23 ноября 2022 17:32
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГАГРСКОГО РАЙОНА ПОМОЖЕТ СЕМЬЯМ ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Администрации Гагрского района состоялось очередное заседание комиссии по вопросу граждан, оставшихся без жилья в результате пожара 26 апреля 2022 года, в многоквартирном доме барачного типа в городе Гагра по ул. Демерджипа 35.  

В заседании комиссии приняли участие замглавы Администрации Хана Гунба, депутаты Собрания Гагрского района Рауль Дзяпш-ипа, Ахра Барциц, и жители сгоревшего многоквартирного дома. 

Хана Гунба сообщила собравшимся решение главы Администрации Юрия Хагуш о выделении пострадавшим семьям денежных средств из районного бюджета, на приобретение жилья в Гагрском районе. 

С момента пожара администрация Гагрского района арендует жилье семьям, не имеющим альтернативного места проживания.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 17:33

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