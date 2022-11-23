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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Среда, 23 ноября 2022 17:47
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. В рамках повестки дня заседания был рассмотрен проект Закона Республики Абхазия «О сельском хозяйстве Республики Абхазия», принятый в первом чтении 9 июня 2021 года. В обсуждении законопроекта приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, замминистра сельского хозяйства Артуш Сарибекян и начальник государственно-правового Управления Администрации президента Натела Ломия.

В пояснительной записке к данному проекту отмечается, что он был разработан в следующих целях:

– определения государственной сельскохозяйственной политики;

– осуществления государственной программы развития сельского хозяйства за счет средств Республиканского бюджета с объемом финансирования – не менее 5% из средств годового Республиканского бюджета;

– привлечения инвестиций государственных и иностранных средств в создание и развитие сельскохозяйственного производства;

– обеспечения благоприятной кредитной политики производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– создание льготной налоговой политики для производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

– защиты внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Члены Комитета решили продолжить работу над данным законопроектом.

Далее депутатами были рассмотрены проект закона «О геодезической и картографической деятельности и пространственных данных», который регулирует отношения в сфере геодезической и картографической деятельности, включая поиск, сбор, хранение, обработку, предоставление и распространение пространственных данных, в том числе с использованием информационных систем, и связанный с ним законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия».

В обсуждении данных законодательных инициатив приняли участие директор Государственного управления «Государственная кадастровая палата» Темур Сангулия и начальник Госуправления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.

По итогам рассмотрения депутаты приняли решение рекомендовать Парламенту утвердить законопроекты на ближайшем заседании сессии во втором чтении.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 17:58

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