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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Среда, 23 ноября 2022 18:43
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Незаконно приобретенное и хранимое наркотическое средство сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гулрыпшскому району изъято у жителя села Шаумяновка.Кешелян Артур Размикович 1973 г.р. хранил наркотическое средство «каннабис» по месту своего проживания, спрятав в пачку из-под сигарет.

По данному факту в отношении Ашота Кешелян возбуждено уголовное дело, расследование проводит группа дознания Гулрыпшского РОВД.

ххх

Житель г. Сухум Каракулян Робер Валериевич 2003 г.р. незаконно приобрёл на территории Российской Федерации, хранил при себе и ввез в Республику Абхазия запрещенное в свободном обороте психотропное вещество.

Последний задержан после пересечения государственной границы сотрудниками уголовного розыска УВД по Гагрскому району совместно с отделом по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу». При личном досмотре у мужчины запрещенное вещество «Прегабалин» было изъято.

По данному факту в отношении гражданина Каракулян возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 223 и ч. 1 ст. 224 прим. 1 УК РА и судом Гагрского района определена мера пресечения – домашний арест.

ххх

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум по ул. Ардзинба сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум совместно с сотрудниками ОУР ОВД по Гулрыпшскому району была остановлена а/м «Lexus GX» за г.н.з. № О04ОО, при личном досмотре водителя автотранспортного средства Авидзба Беслана Георгиевича 1972 г.р., у последнего было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис. Наркотик хранился в пластиковой колбе.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства без цели сбыта в отношении гражданина Авидзба возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 223 УК РА. Последний отпущен под подписку о невыезде.

ххх

Сотрудниками 1-ОМ УВД по г. Сухум в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по ул. Аргун был задержан житель с. Уарча Гулрыпшского района Илющенко Богдан Сергеевич 2003 г.р.

В ходе личного досмотра у гражданина изъято хранимое в двух свертках вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Как впоследствии установлено экспертами – наркотическое средство каннабис.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в отношении гражданина Илющенко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

ххх

Сотрудниками 1-го отдела милиции УВД по городу Сухум в результате реализации оперативной информации был задержан житель столицы Джения Данил Дмитриевич 2001 г.р. В ходе личного досмотра у последнего было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис, принадлежность данного вещества к наркотическому определена экспертами ЭКЦ МВД РА.

В отношении Данила Джения по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 223 УК РА отделом дознания УВД по г. Сухум возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

ххх

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в городе Сухум по улице Когония сотрудниками отдела уголовного розыска столичного УВД была остановлена автомашина «Toyota Crown» под управлением Ашуба Альберта Гивиевича 1985 г.р.

При личном досмотре у водителя сотрудники милиции изъяли инъекционные медицинские шприцы с прозрачной жидкостью внутри. В результате исследования в экспертно-криминалистическом центре МВД установлено, что содержимым в изъятых шприцах является наркотическое средство «метадон».

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства без цели сбыта в отношении гражданина Ашуба возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 223 УК РА и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование проводит отдел дознания УВД по г. Сухум.

ххх

Группой дознания Очамчырского районного отдела внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 223 УК РА в отношении жителя села Пакуашь Пачулия Химцы Валерьяновича 1988г.р.

Последний хранил при себе серо-зеленое вещество растительного происхождения со специфическим запахом, которое было обнаружено и изъято сотрудниками отдела уголовного розыска ОВД по Очамчырскому району в ходе личного досмотра у данного гражданина.

Принадлежность данного вещества к наркотическому средству «каннабис» определена экспертам ЭКЦ МВД РА.

Пачулия отпущен под подписку о невыезде.

ххх

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Бабышара сотрудниками уголовного розыска ОВД по Гулрыпшскому району задержан Дочия Хаджарат Роинович 1995 г.р.. При личном досмотре у гражданина было изъято наркотическое средство «каннабис».

В настоящее время Хаджарат Дочия отбывает 15 суток административного ареста согласно постановлению Суда Гулрыпшского района за нарушение ст. 45 КоАП РА (незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, а равно отказ от медицинского освидетельствования). По истечению срока административного взыскания в отношении последнего будет избрана мера пресечения, расследование уголовного дела, возбужденнго в отношении гражданина Дочия по ч. 1 ст. 223 УК РА проводит группа дознания ОВД по Гулрыпшскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 18:50

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