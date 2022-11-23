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Абхазия Информ

В МАРКУЛЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ МЧС

Новости Среда, 23 ноября 2022 18:52
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В МАРКУЛЕ ПРОШЛИ УЧЕНИЯ МЧС

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Плановые тактико-спасательные учения с привлечением личного состава ПСЧ г. Очамчыра прошли на одном из заправочных комплексов, расположенном в селе Маркула.

Отрабатывались навыки ведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ при локализации и ликвидации чрезвычайных происшествий, а также вопросы взаимодействия персонала заправочного комплекса и спасателей МЧС.

В ходе учений были задействованы три пожарных и дваспасательных расчета, а также автомобиль скорой медицинской помощи.

По словам руководства ПСЧ г. Очамчыра и АЗК учения прошли успешно, все поставленные задачи были отработаны в полном объеме. А это, в свою очередь, позволит в случае реального происшествия действовать крайне оперативно и слажено, ликвидировав последствия ЧП в кратчайшие сроки.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 18:55

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