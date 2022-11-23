ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ НУГЗАРА ЛОГУА

Выставка посвящена юбилею художника и отражает значительные этапы его творчества. Нугзар Логуа является не только художником-авангардистом, но и поэтом и общественным деятелем.В экспозиции представлены и скульптуры из бронзы, а также бронзовый бюст второго президента Абхазии Сергея Багапша (1949-2011 гг.).

Часть работ, представленных на выставке, из собрания Национальной картинной галереи Абхазии, часть – из личной коллекции художника.