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Абхазия Информ

ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ НУГЗАРА ЛОГУА

Новости Среда, 23 ноября 2022 18:55
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ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА РАБОТ НУГЗАРА ЛОГУА

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Выставка известного абхазского художника, живописца, педагога, декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа открылась в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии.

Выставка посвящена юбилею художника и отражает значительные этапы его творчества. Нугзар Логуа является не только художником-авангардистом, но и поэтом и общественным деятелем.В экспозиции представлены и скульптуры из бронзы, а также бронзовый бюст второго президента Абхазии Сергея Багапша (1949-2011 гг.).

Часть работ, представленных на выставке, из собрания Национальной картинной галереи Абхазии, часть – из личной коллекции художника.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 18:57

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