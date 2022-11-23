УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

В турнире приняли участие и спортсмены из Абхазии – Константин Ахба, Даур Хагуш, Геннадий Мешвелиани, Рауль Кетия и Тамерлан Чараев.

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. 14-19 ноября в Москве проходили Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13 лет памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. В турнире приняли участие 200 спортсменов из 50 регионов России.

По итогам турнира они завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Серебряными призерами стали Константин Ахба и Даур Хагуш, третье место занял Геннадий Мешвелиани.

Константина Ахба тренируют главные тренеры сборной Абхазии Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Валерьян Арлан, Тамерлана Чараева тренирует Вячеслав Блаб, Даура Хагуш тренируют Аляс Агрба, Даур Габрия и Арнольд Губаз, Геннадия Мешвелиани тренируют Эдгар Крия и Элизбар Джологуа.

По словам Аслана Ахба, по итогом турнира Константин Ахба, Даур Хагуш и Геннадий Мешвелиани отобраны в сборную России.