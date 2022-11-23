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Абхазия Информ

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Новости Среда, 23 ноября 2022 18:58
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УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. 14-19 ноября в Москве проходили Всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13 лет памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова. В турнире приняли участие 200 спортсменов из 50 регионов России.

В турнире приняли участие и спортсмены из Абхазии – Константин Ахба, Даур Хагуш, Геннадий Мешвелиани, Рауль Кетия и Тамерлан Чараев.

По итогам турнира они завоевали две серебряные и одну бронзовую медали.

Серебряными призерами стали Константин Ахба и Даур Хагуш, третье место занял Геннадий Мешвелиани.

Константина Ахба тренируют главные тренеры сборной Абхазии Аслан Ахба, Эдуард Депелян и Валерьян Арлан, Тамерлана Чараева тренирует Вячеслав Блаб, Даура Хагуш тренируют Аляс Агрба, Даур Габрия и Арнольд Губаз, Геннадия Мешвелиани тренируют Эдгар Крия и Элизбар Джологуа.

По словам Аслана Ахба, по итогом турнира Константин Ахба, Даур Хагуш и Геннадий Мешвелиани отобраны в сборную России.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 19:04

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