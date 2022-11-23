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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ НУГЗАРА ЛОГУА

Новости Среда, 23 ноября 2022 19:06
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БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ НУГЗАРА ЛОГУА

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба, его заместители Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия посетили откерытие персональную выставка известного абхазского художника, живописца, педагога, декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа.

Выставка посвящена юбилею художника и отражает значительные этапы его творчества. Нугзар Логуа является не только художником-авангардистом, но и поэтом и общественным деятелем.

Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что в этом году произошло еще одно важное событие – в честь юбилея Абхазского государственного университета отделение искусств преобразовано в факультет искусств.

«Совершенно не случайно, что у нас в соседнем зале целая стена отдана работам наших молодых художников, которые еще вчера были студентами, у которых руководителем был Нугзар Логуа. Он, как художник, является участником большого художественного процесса, в котором есть место и творчеству, и просветительской, и педагогической деятельности», – отметила Эльвира Арсалия.

«Меня более всего радует то, что сегодня помимо моих работ на выставке представлены работы 12 студентов 6-го курса отделения станковой живописи факультета искусств АГУ. Сегодня – их первый дебют, как художников, чему я очень рад», – сказал Нугзар Логуа.

Выставка открыта для посетителей до 30 ноября.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 19:27

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