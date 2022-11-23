БЕСЛАН ЭШБА ПОСЕТИЛ ОТКРЫТИЕ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ НУГЗАРА ЛОГУА

Выставка посвящена юбилею художника и отражает значительные этапы его творчества. Нугзар Логуа является не только художником-авангардистом, но и поэтом и общественным деятелем.

Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия отметила, что в этом году произошло еще одно важное событие – в честь юбилея Абхазского государственного университета отделение искусств преобразовано в факультет искусств.

«Совершенно не случайно, что у нас в соседнем зале целая стена отдана работам наших молодых художников, которые еще вчера были студентами, у которых руководителем был Нугзар Логуа. Он, как художник, является участником большого художественного процесса, в котором есть место и творчеству, и просветительской, и педагогической деятельности», – отметила Эльвира Арсалия.

«Меня более всего радует то, что сегодня помимо моих работ на выставке представлены работы 12 студентов 6-го курса отделения станковой живописи факультета искусств АГУ. Сегодня – их первый дебют, как художников, чему я очень рад», – сказал Нугзар Логуа.

Выставка открыта для посетителей до 30 ноября.

Об этом сообщает сайт администрации столицы.