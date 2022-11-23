ГЛАВВРАЧ СУХУМСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ДИСКУССИОННОМ КЛУБЕ «COVID-19 UPDATE»

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. 22-23 ноября проходила научно-практическая конференция. В ходе онлайн-дискуссии эксперты из разных стран рассказали об опыте борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Среди спикеров – врачи из Беларуси, Азербайджана, Узбекистана и Абхазии.

По информации, которую представил Гуния, за весь период пандемии в Абхазии выявлено около 60 тысяч инфицированных – 9714 госпитализированных, 695 летальных случаев.

Первые случаи ковид-позитивных пациентов были зарегистрированы в апреле 2020 года.

«С марта 2020 года были организованны координационный штаб при Кабмине и оперативный штаб, а также круглосуточный многоканальный колл-центр при Минздраве Абхазии. На базе одной из районных больниц был развернут головной ковид-госпиталь на 250 коек. Основную нагрузку взяло на себя амбулаторное звено, которое работало до весны 2022 года в дистанционном режиме без выходных», – сообщил Гуния.

По ходу роста заболеваемости к концу осени 2020 года стал ощущаться кадровый дефицит, особенно реаниматологов. При содействии Минздрава России в Абхазию вахтовым методом были направленны группы реаниматологов из разных регионов РФ. Наряду с этим дважды за период пандемии в Абхазию направлялся мобильный госпиталь Минобороны РФ. Госпиталь был развернут в Сухуме, на территории пансионата «Айтар».

С осени 2020 года столичная инфекционная больница была перепрофилирована в ковид-госпиталь, а при районных ЦРБ были развернуты ковид-отделения.

«Ввиду того, что за время пандемии стандарты лечения регулярно корректировались, штабной режим работы Минздрава позволил оперативно внедрять новые схемы лечения. Примером может служить широкое применение высоких доз гормональных препаратов в стационаре, в отличие от рекомендации ВОЗ. А также применение иммуносупрессивной терапии в виде биопрепаратов при ранних предвестниках цитокинового шторма и повторное введение при отсутствии клинического эффекта через сутки», - сказал Гуния и добавил, что сейчас это является стандартом лечения тяжелого течения ковида.

«Но на тот период таких стандартов не существовало, в какой-то степени мы действовали на свой страх и риск, который оказался оправданным», – отметил Гуния.

Большим подспорьем в ведении больных в Абхазии стала возможность определения у широкой группы пациентов специфических биомаркеров, в частности Интерлейкина-6 и ферритина. Параллельно проводились исследования информативности других цитокинов (ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, ФНОа) как предикторов утяжеления состояния пациентов, которые оказались намного менее эффективными по отношению к Ил-6.

По словам главврача Сухумской инфекционной больницы, на благоприятный исход заболевания влияют такие простые вещи, как качественный уход за больным.

«Вовремя напоенный и накормленный пациент с позитивным эмоциональным фоном выздоравливает быстрее. В стенах больницы, которую я представляю, мы постарались создать уютную, почти домашнюю обстановку, что положительно сказывалось на результатах лечения»,d – отметил Гуния.

С середины 2021 года в Абхазии благодаря содействию правительства РФ появилась возможность проводить массовую вакцинацию населения российскими вакцинами «Спутник V» и «Спутник Лайт», которые показали свою эффективность. Сравнивая итоги работы по годам, Гуния обратил внимание на то, что в 2022 г. штамм «омикрон» дал большие цифры заболеваемости и низкую летальность. Основная работа была проделана в 2020 и 2021 годах. Общая летальность в эти годы составила 1,4 %, что на фоне мировой статистики, по мнению Гуния, является вполне неплохим результатом. Для сравнения, по данным ВОЗ, летальность за тот же период составила около 2%.

Гуния также выделил основные факторы, которые способствовали получению положительных результатов: организация штабного режима работы, оптимальная маршрутизация пациентов, возможность оперативного внедрения новых схем, доступность лабораторно-инструментальной диагностики на догоспитальном уровне; все эти виды исследования проводились за счет госбюджета; помощь коллег из РФ; беспрецедентно слаженная работа руководства страны и общественных организаций республики, которые, несмотря на непростую экономическую ситуацию, изыскивали ресурсы для обеспечения нужд системы здравоохранения.