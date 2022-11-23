В ТПП АБХАЗИИ ВЕДЕТСЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ КАТАЛОГА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

«Сегодня к нам обращаются инициативные люди с просьбой предоставить им для рассмотрения перечень инвестиционных проектов, требующих финансовых вложений. И здесь необходимо ваше содействие. Считаю, что совместная работа открывает хорошие возможности для реализации интересных идей для бизнеса и, соответственно, дает импульс для роста предпринимательства», – отметила Тамила Мерцхулава.

Она также подчеркнула, что необходимость инвестиций понимают представители практически всех сфер деятельности. При этом, благоприятный инвестиционный климат в значительной степени характеризуется качеством государственных процедур – от скорости регистрации предприятия и легкости подключения к электрическим сетям, до получения разрешений на строительство и развития конкуренции.

В этой связи ТПП выступила инициатором создания Каталога инвестиционных предложений, в котором будет содержаться не только необходимая инвестору информация, но и войдут паспорта, как действующих, так и нуждающихся в финансовой поддержке предприятий. Работа над Каталогом уже ведется. Основное внимание в нем уделяется качеству подачи материала – это и грамотное экономическое обоснование, и содержательный инвестиционный меморандум, и тщательно проработанный бизнес-план.

По мнению Тамилы Мерцхулава, общей целью должно стать создание дорожной карты – плана мероприятий, в том числе и совместных, направленных на содействие развитию механизмов государственно-частного партнерства.

«Эффект от реализации дорожной карты будет содействовать привлечению и эффективному использованию инвестиций посредством создания, развития и расширения эффективных проектов, необходимых нашей республике. Комплекс подобных мероприятий приведет к созданию рабочих мест, будет содействовать развитию инфраструктуры в районах, появлению новых предприятий, поддержке экспорта, росту налогооблагаемой базы через увеличение количества и качества налоговых резидентов и: в конечном итоге, к росту темпов развития экономики в целом и к её диверсификации», – считает президент ТПП.

По ее мнению, вышеизложенные меры должны привести к улучшению инвестиционного имиджа Абхазии в глазах потенциальных инвесторов, и созданию информационного поля, необходимого для принятия инвестиционных решений.

Тамила Мерцхулава считает, что в состав рабочей группы по созданию Каталога инвестиционных предложений кроме ТПП должны войти представители Министерства экономики, Министерства по налогам и сборам, Министерства сельского хозяйства, Администраций города Сухум и районов республики, иных государственных структур, ученые, экономисты и эксперты.

В ТПП также считают необходимым привлечение графических дизайнеров для представления собранной информации в привлекательной для инвестора форме.

В свою очередь Илона Лакербая, подчеркнув готовность к сотрудничеству в достижении поставленных задач, отметила необходимость привлечения в данные процессы всех профильных специалистов.