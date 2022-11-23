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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ ФРУКТЫ ДЛЯ РОССИЯН

Новости Среда, 23 ноября 2022 21:04
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Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. По данным ГТК на 23 ноября, с начала цитрусового сезона в Россию экспортировано 3,2 тыс. тонн мандаринов, тогда как в аналогичный период прошлого года было вывезено 3,6 тыс. тонн. 

В этом году хурмы и фейхоа вывезено меньше, чем в прошлом году. Если в прошлом году в такое время было вывезено 698 тонн хурмы, то в этом году всего 77 тонн, а фейхоа в аналогичный период прошлого года вывезли 1,6 тыс. тонн, в этом – 737 тонн.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 21:07

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