АБХАЗСКИЕ ФРУКТЫ ДЛЯ РОССИЯН

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. По данным ГТК на 23 ноября, с начала цитрусового сезона в Россию экспортировано 3,2 тыс. тонн мандаринов, тогда как в аналогичный период прошлого года было вывезено 3,6 тыс. тонн.

В этом году хурмы и фейхоа вывезено меньше, чем в прошлом году. Если в прошлом году в такое время было вывезено 698 тонн хурмы, то в этом году всего 77 тонн, а фейхоа в аналогичный период прошлого года вывезли 1,6 тыс. тонн, в этом – 737 тонн.