В АБХАЗИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО РОССИЯ ПОЛУЧИТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ МАНДАРИНОВ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. МОСКВА, /ТАСС/. В цитрусовый сезон 2022 года Абхазия планирует экспортировать в Россию более 50 тыс. тонн мандаринов, что вдвое больше, чем в прошлом году, который был неурожайным. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа.

«В этом году в Абхазии ожидается вдвое больше мандаринов, чем в прошлом году – более 50 тыс. тонн, и почти весь урожай экспортируется в Россию. Из-за засушливого лета в этом году урожай созревает позже, и потому цифры по вывозу чуть ниже аналогичного периода прошлого года, который был неурожайным», – сказал Джопуа.

Град, выпавший в октябре в Абхазии, по словам главы Минсельхоза, навредил мандариновым насаждениям в части Гулрыпшского района, а именно в селе Пшап, где на небольшой территории посыпался весь урожай, но это не может сказаться на показателях нынешнего цитрусового сезона.

Фрукты для экспорта в основном выращивают в частном секторе, и в большей степени в восточной части республики, где туризм менее развит. Их вывозят большегрузным транспортом, а в сборе урожая участвуют жители не только республики, но и российских регионов.