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Абхазия Информ

ТУРПОЕЗД «СОЧИ» БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новости Среда, 23 ноября 2022 20:45
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ТУРПОЕЗД «СОЧИ» БУДЕТ КУРСИРОВАТЬ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АБХАЗИЕЙ В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. МОСКВА, /ТАСС/. Туристический поезд «Сочи» будет курсировать по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра (Абхазия) 30 декабря и с 2 по 7 января, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании (ФПК, входит в РЖД).

«В туристическом поезде №927/928 «Сочи» пассажиры смогут отправиться в путешествие по маршруту: Туапсе - Сочи - Гагра. Поезд будет курсировать с 30 декабря по 8 января (кроме 31 декабря и 1 января)», – говорится в сообщении компании.

Пассажиры смогут посетить фотокупе, стилизованное под советскую гостиную. Вагоны состава оформлены в стиле ретро эпохи 70-80-х годов, добавили в компании. Кроме того, туристы смогут попробовать блюда русской и абхазской кухни в вагоне-ресторане, оформить экскурсии на озеро Рица, в Новый Афон и по городам Пицунда и Гагра.

Туристический поезд «Сочи» возобновил рейсы по маршруту Туапсе – Сочи – Гагра с 29 апреля прошедшего года. До этого он курсировал по другим туристическим маршрутам, в том числе из Москвы в Элисту, напомнили в ФПК.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 23 ноября 2022 20:52

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