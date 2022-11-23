КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Новости Среда, 23 ноября 2022 20:17
Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. На сайте МИД Абхазии опубликован комментарий по поводу расстрела российских военнопленных на Украине.
«Министерство иностранных дел Республики Абхазия продолжает мониторинг ситуации на Украине. Расцениваем расстрел российских военнопленных как очередную провокацию со стороны Украины, направленную на обострение ситуации в регионе.
Выражаем соболезнования родным и близким погибших.
Указанный инцидент свидетельствует о грубейших нарушениях Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.
Отмечаем актуальность объективного расследования данного инцидента со стороны международного сообщества», – говорится в комментарии.
Указанный инцидент свидетельствует о грубейших нарушениях Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года.
Отмечаем актуальность объективного расследования данного инцидента со стороны международного сообщества», – говорится в комментарии.
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