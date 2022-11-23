КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Сухум. 23 ноября 2022. Абхазия-Информ. На сайте МИД Абхазии опубликован комментарий по поводу расстрела российских военнопленных на Украине. «Министерство иностранных дел Республики Абхазия продолжает мониторинг ситуации на Украине. Расцениваем расстрел российских военнопленных как очередную провокацию со стороны Украины, направленную на обострение ситуации в регионе.



