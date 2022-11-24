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Абхазия Информ

СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЖУРНАЛИСТОВ И РЕДАКЦИЙ СМИ

Новости Четверг, 24 ноября 2022 20:22
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СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЖУРНАЛИСТОВ И РЕДАКЦИЙ СМИ

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии выступил с заявлением по поводу запрета представителям государственных средств массовой информации принять участие в Собрании общественно-политических сил Абхазии. В заявлении говорится:

«Союз журналистов Абхазии выражает обеспокоенность в связи с участившимися фактами вмешательства органов исполнительной власти республики в деятельность государственных средств массовой информации, грубо нарушающими действующее законодательство. 

Руководствуясь надуманным правом учредителя государственных СМИ, представители органов государственной власти оказывают давление на редакции указанных СМИ. Подобные обстоятельства вынуждают Союз журналистов напомнить об основополагающем положении  Закона о СМИ РА, о том, что цензура в Республике Абхазия недопустима (статья 3,  Закон о СМИ РА).

Ярким примером подобной цензуры является тот факт, что 23 ноября 2022 года на Собрании общественно-политических сил Республики Абхазия отсутствовали журналисты всех государственных СМИ республики. Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указания не посещать и не освещать данное мероприятие. Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает «права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений» (статья 35, Закон о СМИ РА).

Союз журналистов напоминает об уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за ущемление свободы средств массовой информации, то есть за воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны должностных лиц государственных органов  законной деятельности редакций СМИ, а также журналистов. Это нарушение законодательства Республики Абхазия о средствах массовой информации (статья 55, Закон РА о СМИ).

Данным заявлением Союз журналистов Абхазии официально обращается к Президенту Республики Абхазия, Спикеру Народного Собрания – Парламента РА, Генеральному прокурору РА с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства о СМИ РА, а также на действие, которое направлено на установление цензуры в государственных средствах массовой информации. 

Свобода слова является национальным достоянием независимой Республики Абхазии, закреплена в Конституции нашей страны, и ни при каких обстоятельствах не может быть допущено ущемление прав и свобод граждан, журналистов и редакций СМИ».

Руслан Хашиг, председатель Союза журналистов Абхазии. 

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 24 ноября 2022 20:26

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