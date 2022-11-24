СОЮЗ ЖУРНАЛИСТОВ АБХАЗИИ ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ УЩЕМЛЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД ЖУРНАЛИСТОВ И РЕДАКЦИЙ СМИ

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Союз журналистов Абхазии выступил с заявлением по поводу запрета представителям государственных средств массовой информации принять участие в Собрании общественно-политических сил Абхазии. В заявлении говорится:

Руководствуясь надуманным правом учредителя государственных СМИ, представители органов государственной власти оказывают давление на редакции указанных СМИ. Подобные обстоятельства вынуждают Союз журналистов напомнить об основополагающем положении Закона о СМИ РА, о том, что цензура в Республике Абхазия недопустима (статья 3, Закон о СМИ РА).

Ярким примером подобной цензуры является тот факт, что 23 ноября 2022 года на Собрании общественно-политических сил Республики Абхазия отсутствовали журналисты всех государственных СМИ республики. Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указания не посещать и не освещать данное мероприятие. Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает «права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений» (статья 35, Закон о СМИ РА).

Союз журналистов напоминает об уголовной, административной и дисциплинарной ответственности за ущемление свободы средств массовой информации, то есть за воспрепятствование в какой бы то ни было форме со стороны должностных лиц государственных органов законной деятельности редакций СМИ, а также журналистов. Это нарушение законодательства Республики Абхазия о средствах массовой информации (статья 55, Закон РА о СМИ).

Данным заявлением Союз журналистов Абхазии официально обращается к Президенту Республики Абхазия, Спикеру Народного Собрания – Парламента РА, Генеральному прокурору РА с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства о СМИ РА, а также на действие, которое направлено на установление цензуры в государственных средствах массовой информации.

Свобода слова является национальным достоянием независимой Республики Абхазии, закреплена в Конституции нашей страны, и ни при каких обстоятельствах не может быть допущено ущемление прав и свобод граждан, журналистов и редакций СМИ».

Руслан Хашиг, председатель Союза журналистов Абхазии.