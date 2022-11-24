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Абхазия Информ

АСИДА ШАКРЫЛ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ КОМИССИЮ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Новости Четверг, 24 ноября 2022 20:27
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АСИДА ШАКРЫЛ ПРЕДЛАГАЕТ СОЗДАТЬ КОМИССИЮ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Уполномоченная по правам человека в РА Аисда Шакрыл обратилась к главе государства Аслану Бжания с предложением инициировать создание профильной энергетической Комиссии. Как поясняется в письме, целью работы данной комиссии должна быть оценка состояния энергетической отрасли, в том числе осуществленных в данной сфере мероприятий, а также подготовка концепции развития энергетической отрасли Абхазии. Она должна обязательно предусматривать меры по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах.

«На наш взгляд, Комиссия в первую очередь должна состоять из представителей РУП «Черноморэнерго», Парламента, администрации президента, политических партий, представителей гражданского общества и экспертов, что позволит уйти от различного рода спекуляций и использования данной проблемы в политических целях. А самое главное, создание такой Комиссии положит начало конструктивному диалогу с обществом для поиска решения энергетической проблемы. Поэтому в целях эффективной работы Комиссии ее состав может быть утвержден только путем достижения консенсуса между разными политическими силами», – отмечается в письме.

В ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия за 2021 год уже отмечались проблемы отключения электроэнергии в Абхазии. Ежегодно причиной отключения электроэнергии, особенно в зимний период времени, является ограниченность электроэнергетических ресурсов – устаревшие электрические сети и оборудование, нерыночные тарифы и ежегодный большой долг населения за электроэнергию. Негативное влияние на ситуацию оказывает отсутствие ясной стратегии и программы развития электроэнергетической отрасли Абхазии в целом.

В письме на имя главы государства Асида Шакрыл отмечает, что 2022 год также не стал исключением, и республику второй год подряд сотрясают последствия неразрешенного кризиса в энергетической отрасли.

«В начале ноября 2022 года авария на ВЛ-220 «Ачгуара» стала причиной того, что десятки тысяч людей в очередной раз не имели доступа к свету, теплу и воде в течение нескольких дней подряд. Отсутствие элементарных бытовых удобств, невозможность удовлетворения базовых человеческих потребностей серьезно влияют на физическое и психологическое здоровье граждан республики. Постоянные проблемы, связанные с обеспечением граждан электроэнергией, демонстрируют, что в сложившихся обстоятельствах государство не справляется с исполнением своих позитивных обязательств по обеспечению минимальных потребностей населения. На сегодняшний день, в отсутствие национальной концепции реабилитации и развития энергической отрасли Абхазии, принимаются решения, которые представляют собой разрозненные, не основанные на скрупулезном анализе ситуации шаги по устранению проблем с электроэнергией. Без общественного обсуждения принимаются такие решения, как, например, внесение поправок в Закон Республики Абхазия «Об электроэнергетике», согласно которым будет снят запрет на приватизацию распределительных сетей, а также объектов, предназначенных для производства электроэнергии мощностью свыше 5 МВт.

Подобные решения вызывают обоснованную обеспокоенность среди граждан, поскольку они принимаются без публичного обсуждения, в результате чего обществу неизвестны условия приватизации и их последствия для национальной безопасности страны», – говорится в письме.

Уполномоченная выражает надежду на реализацию данной инициативы, которая будет направлена исключительно на разрешение кризиса в энергетической отрасли Республики Абхазия.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 24 ноября 2022 20:30

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