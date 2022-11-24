КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

«Европарламент проголосовал за запрет на выдачу виз по российским паспортам, выданным в новых регионах России, а также в Крыму и на территории Абхазии и Южной Осетии.

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Абхазии выступило с комментарием по поводу решения Европарламента о запрете на выдачу виз жителям Абхазии.

Министерство иностранных дел Республики Абхазия расценивает данное решение Европарламента в качестве очередной провокации, нацеленной на международную изоляцию Республики Абхазия.

Европейский Союз становится прямым соучастником незаконной и антигуманной политики Грузии по международной изоляции Республики Абхазия. Принятые ограничения являются грубым нарушением Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и Европейской конвенции по правам человека. Решение Европарламента препятствует реализации гражданами Республики Абхазия неотъемлемого права на свободу передвижения.

Выражаем серьезную озабоченность в связи с данным решением, которое противоречит основополагающим нормам международного права», – говорится в комментарии.