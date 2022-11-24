АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ТРЕХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

По словам руководителя Администрации президента Джансуха Нанба, «пресс-служба — это важный орган, который должен доносить информацию до граждан объективно, быстро и профессионально, быстро реагировать на запросы общественности.

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Администрация президента Республики Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантных должностей начальника Управления по связям со СМИ, журналиста пресс-службы и старшего референта Управления государственного контроля.

Администрация президента, как никто другой заинтересована в формировании профессиональной и ответственной команды, нацеленной на позитивные изменения в республике. Мы будем использовать этот опыт и в дальнейшем. Не только для замещения открытых вакансий, но и в формировании кадрового резерва молодых и перспективных профессионалов своего дела».

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:

личное заявление,

автобиография,

документ, удостоверяющий личность и его копию,

трудовая книжка и копия трудовой книжки,

оригиналы и копии документов, подтверждающих профессиональное или иное образование,

оригиналы и копии свидетельства о браке и о рождении детей.

Общие квалификационные требования:

гражданство Республики Абхазия,

высшее образование,

стаж работы в области массовых коммуникаций (для Управления по связям со СМИ),

знание абхазского языка (для Управления по связям со СМИ)

Для получения дополнительной информации обращаться по тел: (+7 840) 229-75-39; (+7 940) 775-92-09.

Резюме направлять на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Срок подачи заявок до 18:00 01.12.2022 г.

Более подробную информацию о квалификационных требованиях можно посмотреть в приложенном документе на сайте Администрации Президента РА по ссылке: Указы и распоряжения президента.

Требования к претенденту на должность журналиста пресс-службы: требования к журналисту.

Требования к претенденту на должность начальника Управления по связям со СМИ: требования к начальнику Управления по связям со СМИ.

Требования к претенденту на должность ст. референта Управления госконтроля: требования к старшему референту Управления Госконтроля.