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Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ТРЕХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Новости Четверг, 24 ноября 2022 20:32
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ТРЕХ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Администрация президента Республики Абхазия объявляет конкурс на замещение вакантных  должностей  начальника Управления по связям со СМИ, журналиста пресс-службы и старшего референта Управления государственного контроля. 

По словам руководителя Администрации президента Джансуха Нанба, «пресс-служба — это важный орган, который должен доносить информацию до граждан объективно, быстро и профессионально, быстро реагировать на запросы общественности.

Администрация президента, как никто другой заинтересована в формировании профессиональной и ответственной команды, нацеленной на позитивные изменения в республике. Мы будем использовать этот опыт и в дальнейшем. Не только для замещения открытых вакансий, но и в формировании кадрового резерва молодых и перспективных профессионалов своего дела».

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:

  • личное заявление,
  • автобиография,
  • документ, удостоверяющий личность и его копию,
  • трудовая книжка и копия трудовой книжки,
  • оригиналы и копии документов, подтверждающих профессиональное или иное образование,
  • оригиналы и копии свидетельства о браке и о рождении детей.

Общие квалификационные требования:

  • гражданство Республики Абхазия,
  • высшее образование,
  • стаж работы в области массовых коммуникаций (для Управления по связям со СМИ),
  • знание абхазского языка (для Управления по связям со СМИ)

Для получения дополнительной информации обращаться по тел: (+7 840) 229-75-39; (+7 940) 775-92-09.

Резюме направлять на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. 

Срок подачи заявок до 18:00 01.12.2022 г.

Более подробную информацию о квалификационных требованиях можно посмотреть в приложенном документе на сайте Администрации Президента РА по ссылке: Указы и распоряжения президента.

Требования к претенденту на должность журналиста пресс-службы: требования к журналисту.

Требования к претенденту на должность начальника Управления по связям со СМИ: требования к начальнику Управления по связям со СМИ.

Требования  к претенденту на  должность ст. референта Управления госконтроля: требования к старшему референту Управления Госконтроля.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 24 ноября 2022 20:36

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