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Абхазия Информ

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ ФЕДЕРАЦИЙ ШАХМАТ АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Новости Четверг, 24 ноября 2022 20:36
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ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТОВ ФЕДЕРАЦИЙ ШАХМАТ АБХАЗИИ И НИКАРАГУА

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. В целях реализации Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в области спорта от 10 декабря 2020 года для дальнейшего развития и расширения на стабильной и долгосрочной основе двустороннего сотрудничества, а также программы мероприятий на 2022 год между Абхазией и Никарагуа по сотрудничеству в области спорта и молодежной политики, 23 ноября в режиме онлайн состоялась встреча представителей Абхазии и Никарагуа.

От абхазской стороны на встрече присутствовали: заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Мадина Воуба и президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

От никарагуанской стороны: министр спорта Республики Никарагуа Марлос Торрес и президент Федерации шахмат Гуй Хосе Бенданья Гурреро.

«Мы рады вас приветствовать. Очень рада, что сегодня состоялась наша с вами встреча. Надеюсь, что мы на этом не остановимся и будем проводить различные турниры по шахматам, как в онлайн, так и в офлайн форматах», – отметила Мадина Воуба.

Затем Константин Тужба и Гуй Хосе Бенданья Гурреро рассказали о истории развития шахмат и успехах спортсменов в своих республиках, а также поделились дальнейшими планами.

«Мы ежегодно проводим 12 больших международных турниров. В феврале 2023 года у нас пройдет турнир «Тамыш Village», куда приедут не меньше 10 международных гроссмейстеров. Кроме того, в августе состоится крупный турнир с призовым фондом 1 млн. рублей, который мы проводим с Федерацией шахмат России. Если ваши спортсмены приедут к нам - мы их с удовольствием примем», – сказал Константин Тужба.

Он предложил коллегам провести в ближайшее время онлайн товарищескую встречу среди детей до 15 лет, по 4 участника с каждой стороны.

Обе стороны выразили уверенность, что проведение товарищеской встречи по шахматам внесет свой достойный вклад в углубление сотрудничества и поддержание традиционно дружественных абхазо-никарагуанских отношений.

В завершении стороны договорились о продолжении совместной работы в данном направлении.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 24 ноября 2022 20:37

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