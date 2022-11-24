В ПИЦУНДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ УСТАНОВЛЕН ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕН АППАРАТ
Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проверил работу Пицундской больницы.
Главврач Савелий Серетиди рассказал Эдуарду Бутба о состоянии дел в медучреждении.
Министр проверил кабинет рентгенографии, где был установлен новый цифровой рентген аппарат.
По словам главврача, руководство больницы несколько раз обращалось в Минздрав для того, чтобы оказать содействие в приобретении рентген аппарата, так как из-за его отсутствия пациентов приходилось транспортировать в Гагрскую ЦРБ.
Савелий Серетиди отметил, что рентгена у них не было более 30 лет.
«Благодаря инициативе Эдуарда Валерьяновича этот вопрос удалось решить, спасибо всем, кто оказал содействие», – сказал главврач.
Аппарат уже запущен в тестовом режиме, ранее Администрация Пицунды уже отремонтировала помещение для него, осталось установить специальные двери, которые привезут в течение двух недель.
«Выражаю благодарность руководству Администрации Гагрского района, лично Юрию Хагуш и главе Пицунды Руслану Хунцария за поддержку этого проекта. Благодаря совместным усилиям у жителей Пицунды и близлежащих сел есть возможность проводить соответствующие исследования здесь на месте», – отметил министр.