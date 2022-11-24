ДЛЯ ГАГРСКОЙ ЦРБ ПРИОБРЕТЁН НОВЫЙ АППАРАТ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Как отметил специалист лучевой диагностики Валерий Травин, аппарат отвечает всем современным требованиям и нуждам ЦРБ.

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провёл выездное совещание в Центральной районной больнице Гагры. На днях при меценатской помощи здесь был установлен новый аппарат ультразвуковой диагностики.

«Аппарат очень качественный – Самсунг, он удобный практичный, рассчитан на массу исследований, покрывает практически любую область, это приобретение весьма полезное для Республики Абхазии», – подчеркнул Травин.

«Ультразвуковой аппарат экспертного класса был подарен Гагрской ЦРБ Саидом Лолуа, стоимость его 2,6 млн рублей, он уже инсталлирован, включен и обслуживает наших граждан и гостей республики. Огромное спасибо за этот добрый жест», – отметил министр Эдуард Бутба.

Главврач ЦРБ Гагры отметила, оборудование, которое стояло ранее, было довольно старым.

«Новое позволит смотреть кардиологических сосудистых и абдоминальных пациентов, это большое подспорье для нашего населения», – отметила главврач Индира Арсалия.

В ЦРБ решили также проблему бесперебойного энергообеспечения.

«Несколько недель назад Индира Артёмовна обратилась к нам, была большая сложность с трансформатором. Я обратился к Зурабу Сергеевичу Багапш и практически незамедлительно, в кратчайшие сроки трансформатор был заменён на новый. Спасибо за проведённую работу», – сказал Эдуард Бутба.