ИЗЪЯТА КОНТРАБАНДА

Сухум. 25 ноября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» в ходе реализации оперативной информации в пос. Гечрипш, Гагрского района остановлена и подвергнута досмотру находящихся при ней вещей, гражданка Республики Абхазия.