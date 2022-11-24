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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕЛА ДЖАЛ

Новости Четверг, 24 ноября 2022 20:50
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕЛА ДЖАЛ

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с представителями села Джал Очамчырского района В ней принял участие депутат Парламента Венори Бебия.

Глава села Аляс Акаба рассказал о проблемах, испытываемых жителями и требующих первоочередного решения.

Среди них – капитальный ремонт с асфальтовым покрытием 10 км местной дороги, связующей Джал с близлежащими селами, приобретение школьного автобуса, решение вопроса прокладки линий электропередач, ремонт помещения для спортивных занятий и покрытие кровлей двух зданий административного назначения для их сохранения и последующего ремонта.

Александр Анкваб поручил уполномоченным службам подготовить необходимые дефектные акты с тем, чтобы подробно проинформировать президента страны Аслана Бжания.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 24 ноября 2022 20:52

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