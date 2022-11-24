ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СЕЛА ДЖАЛ

Глава села Аляс Акаба рассказал о проблемах, испытываемых жителями и требующих первоочередного решения.

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с представителями села Джал Очамчырского района В ней принял участие депутат Парламента Венори Бебия.

Среди них – капитальный ремонт с асфальтовым покрытием 10 км местной дороги, связующей Джал с близлежащими селами, приобретение школьного автобуса, решение вопроса прокладки линий электропередач, ремонт помещения для спортивных занятий и покрытие кровлей двух зданий административного назначения для их сохранения и последующего ремонта.

Александр Анкваб поручил уполномоченным службам подготовить необходимые дефектные акты с тем, чтобы подробно проинформировать президента страны Аслана Бжания.

Об этом сообщает сайт КМ.