ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАВЕЗЕННАЯ ИЗ ГРУЗИИ

Сухум. 24 ноября 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК в ходе реализации оперативной информации в г. Сухум подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружены и изъяты ввезенные на таможенную территорию Республики Абхазия табачная и алкогольная продукция без акцизных марок РА в количестве 2 320 шт.

Там же, в г. Сухум подвергнут проверке торговый объект. В результате проверки обнаружена и изъята табачная продукция, приобретенная в магазине беспошлинной торговли «DUTYFREE» в количестве 2 000 шт. и 4 бутылки алкоголя.



Еще один торговый объект был подвергнут проверке в Сухуме. В результате проверки обнаружены и изъяты табачная продукция в количестве 1 000 шт. и алкогольная продукция в количестве 54 бутылки, приобретенные в магазине беспошлинной торговли «DUTYFREE».





Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» в ходе реализации оперативной информации в г. Гал подвергнуто осмотру подсобное нежилое помещение, расположенное на приусадебном участке. В результате осмотра обнаружена и изъята партия минеральной воды грузинского происхождения в количестве 192 бутылки.



Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.



