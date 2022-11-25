ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 25 ноября 2022. Абхазия-Информ. Управлением образования Администрации города Сухум на базе средней школы №2 им. А. С. Пушкина был проведен интеллектуальный конкурс «Овеянные славой символы нашей страны» ко Дню Конституции Абхазии, который отмечается 26 ноября.

Конкурс проводится ежегодно в целях формирования активной гражданской позиции и правового сознания, приобретения навыков правовой культуры, воспитания чувства гражданского долга, патриотизма, духовно-нравственных качеств личности, развития гражданской инициативы и гражданской ответственности.