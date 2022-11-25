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Абхазия Информ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

Новости Пятница, 25 ноября 2022 21:24
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 25 ноября 2022. Абхазия-Информ. Управлением образования Администрации города Сухум на базе средней школы №2 им. А. С. Пушкина был проведен интеллектуальный конкурс «Овеянные славой символы нашей страны» ко Дню Конституции Абхазии, который отмечается 26 ноября.  

Конкурс проводится ежегодно в целях формирования активной гражданской позиции и правового сознания, приобретения навыков правовой культуры, воспитания чувства гражданского долга, патриотизма, духовно-нравственных качеств личности, развития гражданской инициативы и гражданской ответственности.

В конкурсе приняли участие ученики 9-11-х классов всех общеобразовательных школ столицы.

Мероприятие состояло из двух блоков:

1 блок – информационный: «Духовно-нравственная и правовая культура абхазов через призму времени»;

2 блок – интеллектуальный конкурс: «Знатоки Конституции и истории Абхазии».

Конкурс состоял из трех этапов:

1 этап – «Истрия в датах»;

2 этап – «Знатоки Конституции»;

3 этап – «Традиции: взять из прошлого огонь, а не пепел».

По итогам конкурса определены победители:

1 место – команда «Ахьышьҭра» – ученики сухумских школ №6, №10, №14; команда «Еҵәаџьаа» – ученики сухумских школ №3, №9, № 11;

2 место – команда «Ахҿа» – ученики сухумских школ №5, №8, №15;

3 место – команда «Абааш» – ученики сухумских школ №4, №12, №13;

Команда «Аиҭааира» – ученики сухумских школ №2, № 7, очно-заочная.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 25 ноября 2022 21:30

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