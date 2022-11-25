ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНКУРС КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ
Сухум. 25 ноября 2022. Абхазия-Информ. Управлением образования Администрации города Сухум на базе средней школы №2 им. А. С. Пушкина был проведен интеллектуальный конкурс «Овеянные славой символы нашей страны» ко Дню Конституции Абхазии, который отмечается 26 ноября.
Конкурс проводится ежегодно в целях формирования активной гражданской позиции и правового сознания, приобретения навыков правовой культуры, воспитания чувства гражданского долга, патриотизма, духовно-нравственных качеств личности, развития гражданской инициативы и гражданской ответственности.
В конкурсе приняли участие ученики 9-11-х классов всех общеобразовательных школ столицы.
Мероприятие состояло из двух блоков:
1 блок – информационный: «Духовно-нравственная и правовая культура абхазов через призму времени»;
2 блок – интеллектуальный конкурс: «Знатоки Конституции и истории Абхазии».
Конкурс состоял из трех этапов:
1 этап – «Истрия в датах»;
2 этап – «Знатоки Конституции»;
3 этап – «Традиции: взять из прошлого огонь, а не пепел».
По итогам конкурса определены победители:
1 место – команда «Ахьышьҭра» – ученики сухумских школ №6, №10, №14; команда «Еҵәаџьаа» – ученики сухумских школ №3, №9, № 11;
2 место – команда «Ахҿа» – ученики сухумских школ №5, №8, №15;
3 место – команда «Абааш» – ученики сухумских школ №4, №12, №13;
Команда «Аиҭааира» – ученики сухумских школ №2, № 7, очно-заочная.
Об этом сообщает сайт столицы.