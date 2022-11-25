Сухум. 25 ноября 2022. Абхазия-Информ. Департамент по социальным вопросам Администрации г. Сухум объявляет набор специалистов на конкурсной основе по пяти направлениям: образование, здравоохранение, соцобеспечение, культура, молодежная политика и спорт.

Кандидаты на вакантные места должны иметь стаж работы более 5 лет.