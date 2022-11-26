Сухум. 26 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в нашей республике отмечают День Конституции Абхазии. Он является праздничным и выходным днём на территории страны, к которому приурочено проведение различных культурных и просветительских мероприятий.

В этот же день депутаты высшего законодательного органа страны избрали первого президента – Владислава Ардзинба, бывшего до этого председателем Верховного Совета.

Конституция Абхазии принималась в сложных условиях, когда вокруг республики действительно сжималось кольцо экономической блокады. По сути, Конституция была принята в условиях разрухи и нищеты, внешней угрозы.

3 октября 1999 года она была одобрена на всенародном голосовании (референдуме). В дальнейшем в Конституцию страны дважды вносились изменения – в 2014 и 2016 годах.

Сегодня Конституция Республики Абхазия (абх. Аԥсны Аҳәынҭқарра Аконституциа) – это основной закон страны, стержень всего государства. Статья 1 этого основополагающего документа гласит: «Республика Абхазия (Апсны) – суверенное, демократическое, правовое государство, исторически утвердившееся по праву народа на свободное самоопределение».

Конституция Абхазии является правовой основой сильной президентской власти, а также в ней закреплены целостность и неприкосновенность территории страны, гарантированы права и свободы человека, утверждены гражданский мир и согласие.