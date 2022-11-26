ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ
Сухум. 26 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днём Конституции.
«Дорогие граждане Республики Абхазия!
Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Республики Абхазия!
26 ноября 1994 года был принят Основной закон, ставший судьбоносным документом в новейшей истории Абхазии. Конституция закрепила суверенный, демократический и правовой характер Абхазского государства, легла в основу формирования государственных и общественных институтов, придала наивысшую ценность правам и свободам человека.
На современном этапе конституционные нормы общественного и государственного устройства – это основа поступательного развития и модернизации, обеспечивающая уверенное будущее для народа Абхазии.
Опираясь на Основной закон, на заложенные в нем нормы и принципы, мы прошли через непростые испытания и сегодня продолжаем строительство независимого государства, субъекта международного права.
Сегодня Республика Абхазия четко, определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона, неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок.
В этот день желаю народу Абхазии мира, стабильности, единства, роста и процветания!
С праздником! С Днем Конституции!»