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Абхазия Информ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Новости Суббота, 26 ноября 2022 15:17
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

Сухум. 26 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Днём Конституции.

«Дорогие граждане Республики Абхазия!

Поздравляю вас с государственным праздником – Днём Конституции Республики Абхазия!

26 ноября 1994 года был принят Основной закон, ставший судьбоносным документом в новейшей истории Абхазии. Конституция закрепила суверенный, демократический и правовой характер Абхазского государства, легла в основу формирования государственных и общественных институтов, придала наивысшую ценность правам и свободам человека.

На современном этапе конституционные нормы общественного и государственного устройства – это основа поступательного развития и модернизации, обеспечивающая уверенное будущее для народа Абхазии.

Опираясь на Основной закон, на заложенные в нем нормы и принципы, мы прошли через непростые испытания и сегодня продолжаем строительство независимого государства, субъекта международного права.

Сегодня Республика Абхазия четко, определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона, неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок.

В этот день желаю народу Абхазии мира, стабильности, единства, роста и процветания!

С праздником! С Днем Конституции!»

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 26 ноября 2022 15:22

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