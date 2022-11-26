ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ

26 ноября 1994 года был принят Основной закон, ставший судьбоносным документом в новейшей истории Абхазии. Конституция закрепила суверенный, демократический и правовой характер Абхазского государства, легла в основу формирования государственных и общественных институтов, придала наивысшую ценность правам и свободам человека.

На современном этапе конституционные нормы общественного и государственного устройства – это основа поступательного развития и модернизации, обеспечивающая уверенное будущее для народа Абхазии.

Опираясь на Основной закон, на заложенные в нем нормы и принципы, мы прошли через непростые испытания и сегодня продолжаем строительство независимого государства, субъекта международного права.

Сегодня Республика Абхазия четко, определив приоритеты государственного развития, и во исполнение всех положений Основного закона, неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок.

В этот день желаю народу Абхазии мира, стабильности, единства, роста и процветания!

С праздником! С Днем Конституции!»