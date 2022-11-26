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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА БЕСЛАНА ДЗЫБА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Новости Суббота, 26 ноября 2022 15:23
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА БЕСЛАНА ДЗЫБА НАПРАВЛЕНО В ВЕРХОВНЫЙ СУД

Сухум. 26 ноября 2022. Абхазия-Информ. Генеральной прокуратурой Республики Абхазия утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению Гудалия Игоря Енварбеевича и Зухба Аслана Игоревича в совершении группой лиц умышленного убийства общеопасным способом Дзыба Беслана Леонидовича, а также в совершении в соучастии с Авидзба Гарри Хиударовичем и Гудалия Артуром Шамеловичем незаконного оборота огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору, то есть по пунктам «е», «ж» части 2 статьи 99 и части 2 статьи 217 УК Республики Абхазия.

Уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Абхазия для рассмотрения по существу.

Как установлено материалами уголовного дела, расследованного прокуратурой города Сухум, 17 июля 2021 года, примерно в 20 часов 00 минут, Гудалия Игорь Енварбеевич с родным братом Гудалия Русланом Енварбеевичем с целью урегулирования конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений с Дзыба Бесланом Леонидовичем, прибыли совместно с Авидзба Гарри Хиударовичем, Зухба Асланом Игоревичем и Гудалия Артуром Шамеловичем на автомашине марки «Nissan Skyline», за государственным регистрационным знаком О336ОМ АВН, под управлением Зухба А.И., вооруженные огнестрельным оружием – автоматом системы Калашникова «АКМ», калибра 7,62 мм, с боеприпасами, пистолетом Макарова «ПМ», калибра 9 (9х18) мм, с боеприпасами и гранатой неустановленного образца, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору, в заранее условленное место встречи в пивной бар продуктового магазина «Моква», расположенного на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября в городе Сухум. В помещении пивного бара между Гудалия Р.Е., Авидзба Г.Х., Зухба А.И. и Дзыба Б.Л. произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой Зухба А.И. общеопасным способом из огнестрельного оружия системы Макарова «ПМ», калибра 9 (9х18) мм, произвел с близкого расстояния два выстрела в жизненно важные органы Дзыба Б.Л. в области передней поверхности грудной клетки, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, по признаку опасные для жизни в момент причинения.

С целью оказания сопротивления, Дзыба Б.Л. из имевшегося огнестрельного оружия – пистолета системы Макарова «ПМ», калибра 9 (9х18) мм, причинил огнестрельные пулевые ранения Зухба А.И. в область в/3 левого бедра и Гудалия Р.Е. в области грудной клетки слева и правого предплечья. Наблюдая за происходящим из салона автомашины марки «Nissan Skyline», Гудалия И.Е., действуя группой лиц совместно с Зухба А.И. из неприязненных отношений, возникших на почве ранее имевшегося конфликта с Дзыба Б.Л., забежал в помещение пивного бара, и, используя огнестрельное оружие – автомат системы Калашникова «АКМ», калибра 7,62 мм, с целью совершения его убийства общеопасным способом, заведомо подвергая опасности жизни находившихся в пивном баре лиц, умышленно произвёл не менее 7 выстрелов в направлении Дзыба Б.Л., причинив последнему огнестрельные ранения, относящиеся к тяжкому вреду здоровья, по признаку опасные для жизни в момент причинения.

В результате полученных телесных повреждений, причиненных совместными действиями Зухба А.И. и Гудалия И.Е., наступила смерть Дзыба Б.Л.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 26 ноября 2022 15:37

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