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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Новости Четверг, 01 декабря 2022 16:45
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В АБХАЗИЮ ПРИБЫЛА ОФИЦИАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ГОСДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сухум. 1 декабря 2022. Абхазия-Информ. В Абхазию с официальным визитом прибыла делегация Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным.

В Сухумском международном аэропорту имени В. Г. Ардзинба делегацию встретили спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Лаша Ашуба, его заместители Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян, председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

В составе делегации Государственной Думы: заместитель председателя Сергей Неверов, председатель Комитета по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель Комитета по обороне Андрей Картаполов, председатель Комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев, первый заместитель председателя Комитета по международным делам Светлана Журова, первый заместитель председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

В рамках программы официального визита делегации Госдумы состоятся встречи Вячеслава Володина с президентом Абхазии Асланом Бжания и спикером Парламента Лашей Ашуба, запланирована встреча с депутатами Парламента с делегацией Государственной Думы и подписание Соглашения между Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации о сотрудничестве.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 01 декабря 2022 16:51

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