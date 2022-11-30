МАСТЕР-КЛАСС С ПЕДАГОГАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ ШКОЛ СТОЛИЦЫ
Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. На базе детско-юношеской спортивной школы №1 г. Сухум в рамках акции «Миссия добро» был проведен мастер-класс с педагогами физкультуры всех общеобразовательных школ столицы. Цели мастер-класса: создание предметно-развивающей среды для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, что будет способствовать оздоровлению детей, реализации их двигательных возможностей в зависимости от уровня здоровья; обучение учителей физкультуры формам работ по профилактике нарушений ОДА: физические упражнения, физкультминутки; подвижные игры и упражнения; закаливание, гимнастика после сна; дыхательная гимнастика; лечебный и оздоровительный массаж.
С 28 ноября по 2 декабря в Сухуме в рамках Акции «Миссия добро» проходит благотворительный форум «Время добрых дел». Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии, которое организует приезд в страну ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития.
Об этом сообщает сайт столицы.