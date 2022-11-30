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Абхазия Информ

МАСТЕР-КЛАСС С ПЕДАГОГАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ ШКОЛ СТОЛИЦЫ

Новости Среда, 30 ноября 2022 20:26
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МАСТЕР-КЛАСС С ПЕДАГОГАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ ШКОЛ СТОЛИЦЫ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. На базе детско-юношеской спортивной школы №1 г. Сухум в рамках акции «Миссия добро» был проведен мастер-класс с педагогами физкультуры всех общеобразовательных школ столицы. Цели мастер-класса: создание предметно-развивающей среды для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, что будет способствовать оздоровлению детей, реализации их двигательных возможностей в зависимости от уровня здоровья; обучение учителей физкультуры формам работ по профилактике нарушений ОДА: физические упражнения, физкультминутки; подвижные игры и упражнения; закаливание, гимнастика после сна; дыхательная гимнастика; лечебный и оздоровительный массаж.

С 28 ноября по 2 декабря в Сухуме в рамках Акции «Миссия добро» проходит благотворительный форум «Время добрых дел». Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Абхазии, которое организует приезд в страну ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 30 ноября 2022 20:28

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