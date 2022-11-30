МАСТЕР-КЛАСС С ПЕДАГОГАМИ ФИЗКУЛЬТУРЫ ШКОЛ СТОЛИЦЫ

Сухум. 30 ноября 2022. Абхазия-Информ. На базе детско-юношеской спортивной школы №1 г. Сухум в рамках акции «Миссия добро» был проведен мастер-класс с педагогами физкультуры всех общеобразовательных школ столицы. Цели мастер-класса: создание предметно-развивающей среды для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, что будет способствовать оздоровлению детей, реализации их двигательных возможностей в зависимости от уровня здоровья; обучение учителей физкультуры формам работ по профилактике нарушений ОДА: физические упражнения, физкультминутки; подвижные игры и упражнения; закаливание, гимнастика после сна; дыхательная гимнастика; лечебный и оздоровительный массаж.