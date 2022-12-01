ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСДУМЫ ФС РФ

«Мы испытываем чувство радости потому, как у нас в гостях представитель братской России, руководитель самого высокого уровня. Уверен, что Ваш приезд придаст импульс нашим взаимоотношениям. Люди такого ранга как Вы, наделённые таким опытом, в обязательном порядке могут оказать содействие в решении тех вопросов, которые нам до сих пор решить не удалось. Поэтому Ваш приезд в полной мере будет работать на интересы народов России и Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали ещё более близкими и продуктивными. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо, что Вы приехали», – сказал Бжания.



Глава государства также поблагодарил руководство России за постоянную помощь.

«В последние недели у нас были проблемы с электроснабжением и благодаря позиции руководства России эта проблема была снята», – сказал президент.

Председатель Госдумы поблагодарил президента Абхазии за встречу.

«Когда мы говорим о наших странах, надо исходить из того, что отношения носят союзнический, стратегический характер. Но динамику отношений задают главы государств. Наша задача – обеспечить принимаемые решения. Мы эту задачу должны решать эффективно», – подчеркнул Вячеслав Володин.

По его словам , должны быть использованы «новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения, чтобы решались вопросы в интересах наших граждан, развивались отношения между странами».

Во встрече участвовали: с абхазской стороны – премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба.



С российской стороны – заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов, председатель думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

Об этом сообщает сайт главы государства.