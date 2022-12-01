ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСДУМЫ ФС РФ
Сухум. 1 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания встретился с делегацией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным.
Приветствуя гостей глава государства отметил важность интенсификации отношений между двумя странами, а также развитие межпарламентского взаимодействия.
«Мы испытываем чувство радости потому, как у нас в гостях представитель братской России, руководитель самого высокого уровня. Уверен, что Ваш приезд придаст импульс нашим взаимоотношениям. Люди такого ранга как Вы, наделённые таким опытом, в обязательном порядке могут оказать содействие в решении тех вопросов, которые нам до сих пор решить не удалось. Поэтому Ваш приезд в полной мере будет работать на интересы народов России и Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали ещё более близкими и продуктивными. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо, что Вы приехали», – сказал Бжания.
Глава государства также поблагодарил руководство России за постоянную помощь.
«В последние недели у нас были проблемы с электроснабжением и благодаря позиции руководства России эта проблема была снята», – сказал президент.
Во встрече участвовали: с абхазской стороны – премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба.
С российской стороны – заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов, председатель думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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