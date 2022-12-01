 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Декабрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСДУМЫ ФС РФ

Новости Четверг, 01 декабря 2022 17:30
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ГОСДУМЫ ФС РФ

Сухум. 1 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания  встретился с делегацией Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации во главе с председателем Вячеславом Володиным.

Приветствуя гостей глава государства отметил важность интенсификации отношений между двумя странами, а также развитие межпарламентского взаимодействия.

«Мы испытываем чувство радости потому, как у нас в гостях представитель братской России, руководитель самого высокого уровня. Уверен, что Ваш приезд придаст импульс нашим взаимоотношениям. Люди такого ранга как Вы, наделённые таким опытом, в обязательном порядке могут  оказать содействие в решении тех вопросов, которые нам до сих пор решить не удалось. Поэтому Ваш приезд в полной мере будет работать на интересы народов России и Абхазии, на то, чтобы наши позиции стали ещё более близкими и продуктивными. Добро пожаловать в Абхазию! Спасибо, что Вы приехали», – сказал Бжания.

Глава государства также поблагодарил  руководство России за постоянную помощь.

«В последние  недели у нас были проблемы с электроснабжением и благодаря  позиции руководства России эта проблема была снята», – сказал президент.

Председатель Госдумы поблагодарил президента Абхазии за встречу. 
 
«Когда мы говорим о наших странах, надо исходить из того, что отношения носят союзнический, стратегический характер. Но динамику отношений задают главы государств. Наша задача обеспечить принимаемые решения. Мы эту задачу должны решать эффективно», – подчеркнул Вячеслав Володин. 
 
По его словам , должны быть использованы «новые форматы сотрудничества в рамках парламентского измерения, чтобы решались вопросы в интересах наших граждан, развивались отношения между странами».

Во встрече участвовали: с абхазской стороны – премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, руководитель Администрации президента Джансух Нанба.

С российской стороны – заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов, председатель думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников,  полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 01 декабря 2022 17:50

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ О РАЗДРАЖАЮЩЕМ ИХ ПОВЕДЕНИИ ТУРИСТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.