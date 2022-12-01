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Абхазия Информ

ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ О РАЗДРАЖАЮЩЕМ ИХ ПОВЕДЕНИИ ТУРИСТОВ

Новости Четверг, 01 декабря 2022 17:43
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ЖИТЕЛИ АБХАЗИИ РАССКАЗАЛИ О РАЗДРАЖАЮЩЕМ ИХ ПОВЕДЕНИИ ТУРИСТОВ

Сухум. 1 декабря 2022. Абхазия-Информ. Многие российские туристы предпочитают отправляться на время отпуска в Абхазию. Однако недавно в сети появилась информация, в которой сообщалось о настоящем отношении населения к отдыхающим.

Жителям Абхазии совершенно не нравится отношение туристов и их высокомерие. Очевидно, что сфера обслуживания предполагает наличие хороших манер и любезность, однако некоторые путешественники «сильно перегибают палку».

По словам местных жителей, многие путают хорошее отношение с «подобострастием». Помимо этого, туристы могут отказаться уважать традиции данной республики. Приезжие развязано общаются с более старшим поколением, а некоторые и вовсе смеются над устоявшимися законами.

Также абхазцев задевает «неоправданная подозрительность». В частности, это касается торговцем на местных рынках. По словам населения, туристы подходят к прилавкам с желанием разоблачить нечестных продавцов. Самой главной претензией местного населения к туристам является недовольство приезжих. На это жалуются практически все люди из сферы обслуживания. По словам жителей, подобным отношением путешественники только портят себе отдых. Южане уверены, что туристам лучше искать во всем позитивные моменты, а не недостатки.

https://monavista.ru/article/4756262/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 01 декабря 2022 17:46

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