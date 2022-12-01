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Абхазия Информ

ЭДУАРД БУТБА: НАШИМ ГРАЖДАНАМ НЕОБХОДИМО КАЧЕСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Новости Четверг, 01 декабря 2022 19:04
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ЭДУАРД БУТБА: НАШИМ ГРАЖДАНАМ НЕОБХОДИМО КАЧЕСТВЕННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сухум. 1 декабря 2022. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел расширенное совещание с участием всех главных внештатных специалистов страны. В совещании участвовали заместители министра Вахтанг Вардания и Саида Делба, а также руководители отделов ведомства. На встрече обсуждались актуальные проблемы кардиологии, хирургии, онкологии, нейрохирургии, педиатрии, урологии и офтальмологии.

«Вы все курируете очень важные направления, и в каждом есть много сложностей. Последние два года наше внимание и ресурсы были направлены на борьбу с Covid-19. Сейчас настало время, чтобы мы все вместе обсудили текущую ситуацию, проанализировали слабые места и наметили план работы», – сказал министр, открывая совещание. 

В качестве основной проблемы специалисты отметили нехватку современного оборудования.

«Вы видите, какую работу руководство страны и Минздрав проводят по оснащению наших медучреждений. Была обеспечена лабораторией Республиканская детская больница, закуплен рентген-аппарат для Пицундской больницы. Это только то, что было сделано совсем недавно. Подобная работа проводилась даже на пике коронавирусной инфекции. К сожалению, сделанного недостаточно. Нашим гражданам необходимо качественное медицинское обслуживание, и мы будем продолжать работать в этом направлении, чтобы поднять абхазскую медицину на совершенно другой уровень», – подчеркнул Бутба.

В рамках встречи также поднимались вопросы платной медицины, привлечения наших соотечественников из Российской Федерации для работы в медучреждениях страны, повышения квалификации абхазских медиков, деятельности экстренных служб.

Кроме того, все специалисты единогласно высказались за проведение всеобщей диспансеризации населения республики. Медики отметили, что необходимость в этом высокая, особенно для граждан, которые перенесли Covid-19.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 01 декабря 2022 19:28

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