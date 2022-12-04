ЕЛЕНА ЛОЛУА И МАРИЯ ГИЦБА НАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЯМИ «ЛИДЕР РОССИИ»

Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. Торжественный прием, посвященный подведению итогов деятельности Фонда «Лидер», прошёл в Москве, в гостинице «Золотое Кольцо» Управления делами президента России.

Генеральный директор компании-оператора «Рица-Тур» Елена Лолуа и генеральный директор туристической компании «Аква-Абаза» Мария Гицба решением попечительского совета Фонда были награждены премиями «Лидер России» за заслуги в туристической отрасли.

На церемонии награждения присутствовал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, который отметил, что это заслуженные награды.

«Это две первые туристические компании, которые с послевоенных времен привозили отдыхающих в Абхазию. Они внесли большой вклад в туристическую отрасль Абхазии», – сказал Хишба.

Фонд «Лидер» – российская организация, которая тесно взаимодействует с органами государственной власти, неправительственными структурами, общественными организациями и бизнес-сообществом.