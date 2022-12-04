ЕЛЕНА ЛОЛУА И МАРИЯ ГИЦБА НАГРАЖДЕНЫ ПРЕМИЯМИ «ЛИДЕР РОССИИ»
Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. Торжественный прием, посвященный подведению итогов деятельности Фонда «Лидер», прошёл в Москве, в гостинице «Золотое Кольцо» Управления делами президента России.
Генеральный директор компании-оператора «Рица-Тур» Елена Лолуа и генеральный директор туристической компании «Аква-Абаза» Мария Гицба решением попечительского совета Фонда были награждены премиями «Лидер России» за заслуги в туристической отрасли.
На церемонии награждения присутствовал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба, который отметил, что это заслуженные награды.
«Это две первые туристические компании, которые с послевоенных времен привозили отдыхающих в Абхазию. Они внесли большой вклад в туристическую отрасль Абхазии», – сказал Хишба.
Фонд «Лидер» – российская организация, которая тесно взаимодействует с органами государственной власти, неправительственными структурами, общественными организациями и бизнес-сообществом.
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