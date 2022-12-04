ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПОСЕТИЛА ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. Делегация из Абхазии во главе с первым вице-премьером, министром сельского хозяйства Бесланом Джопуа посетила Ленобласть с рабочим визитом. Джопуа встретился с губернатором области Александром Дрозденко.

Абхазия и Ленинградская область в 2023 году планируют подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.