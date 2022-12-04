НА ВОКЗАЛЕ Ж/Д СТАНЦИИ «ТАМЫШ» ПРОВЕДЕНЫ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Крыша здания сильно пострадала во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В удручающем состоянии также были окна и двери, напольное покрытие и фасад вокзала.

Руководитель станции Гиви Зантария отметил, что капитальный ремонт там не проводился, поддерживать станцию удавалось собственными силами и с помощью администрации района. Он подчеркнул, что решение проблемы стало возможным после того, как станцию посетил гендиректор АЖД Арсоу Читанава. «После того, как он увидел в каком состоянии здание, он не остался в стороне. По его поручению почти сразу же приехали ремонтные бригады из Очамчыры и начался ремонт. За это ему огромное спасибо», – сказал Зантария.

Здание восстанавливали около двух месяцев, отремонтировали крышу, заменили окна и двери, электропроводку, провели фасадные работы. На станции также ввели в эксплуатацию ещё один дополнительный ж/д путь. Ранее там функционировал всего один путь. В скором времени планируется отремонтировать и третий путь.