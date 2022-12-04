ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ И ТАТАРСТАНА ОСМОТРЕЛИ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания и прибывший с однодневным неофициальным визитом в республику президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрели инвестиционно-привлекательные объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах. Основной целью визита Рустама Минниханова в Абхазию является укрепление связей в сфере экономики и туризма.

«Сегодня у нас в гостях уважаемый руководитель братской Республики Татарстан. Наши отношения носят давний характер. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Республика Татарстан оказывала неоценимую помощь нашей республике и те дружеские отношения, которые зародились в ту пору между руководителями наших стран Владиславом Ардзинба и Минтимером Шаймиевым продолжаются. Мы будем стараться, чтобы наше взаимодействие наполнялось человеческим и экономическим содержанием», – сказал Аслан Бжания.



Рустам Минниханов отметил, что народы двух республик были очень близки и в самые непростые времена – в девяностые годы, которые были очень сложными и для России, и для Абхазии.

«Наш первый президент Минтимер Шаймиев и Владислав Ардзинба нашли возможность друг другу помогать. Конечно же, эта дружба сохранилась. Мы очень хотим активно присутствовать здесь, хотим, чтобы и абхазский бизнес присутствовал в России через нашу республику. Мы проехали сегодня достаточно много километров, посмотрели населенные пункты, посмотрели объекты. Планы, о которых я сегодня услышал от президента Абхазии Аслана Георгиевича, очень позитивные. Я уверен, что в ближайшей перспективе, а я желаю этого, Абхазия будет красивейшим местом, потому что Всевышний вам это уже дал. Просто надо немножко сделать его огранку, умело представить», – сказал президент Татарстана.



Рустам Минниханов отметил, что увидел много инвестпроектов, очень серьезных и сегодня очень важно территорию комплексно и правильно развивать.

«Абхазия должна иметь привлекательный туристический вид, потому что здесь всё есть для того, чтобы к вам приезжали, отдыхали и получали удовольствие. В этой работе мы видим, что много системных подходов», – сказал президент Татарстана.

Он признался, что «лучше абхазских мандарин в мире не видел, а климат и природа Абхазии очень благоприятны».



«Я предложил коллегам воспользоваться и нашим опытом. Мы тоже очень активно развиваем общественные пространства, приводим в порядок набережную, используем передовой международный опыт. Поэтому мы готовы тоже поделиться этим опытом. Татарстан крупный туристический регион и готов быть поставщиком большого объема продукции, которая востребована в Абхазии», – сказал Рустам Минниханов.



Президент Татарстана пожелал братскому абхазскому народу процветания.

«Я уверен, что все, что руководство Абхазии сегодня планирует, очень реально и перспективно», – сказал он.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.