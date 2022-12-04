ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИИ

Сухум. 4 декабря 2022. Абхазия-Информ. В СМИ, а также в сети интернет распространяется информация об отказе Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в рассмотрении обращения, поступившего от председателя РОО «АНД» Ардзинба А.А., о проведении проверки на предмет соблюдения законодательства РА при выдаче паспорта гражданина РА за период с 2020 года по 2022 год.

В этой связи Генеральная прокуратура РА разъясняет:

11 октября 2022 года в Генеральную прокуратуру РА обратился председатель РОО «АНД» Ардзинба А.А. с просьбой провести проверку на предмет соблюдения законодательства РА при выдаче паспортов гражданина РА за период с 2020-2022 гг. лицам в количестве 6 693 человек, из которых:

русских – 1526 человек,

грузин - 1 102,

армян – 3061,

лиц иной национальности – 1004 человека.

К указанному обращению была приложена информация на электронном носителе с указанием анкетных данных лиц, получивших паспорта гражданина РА, в которых не содержалось фактов о нарушении законов.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Закона Республики Абхазия «О прокуратуре Республики Абхазия» в органах прокуратуры разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

В связи с чем, отсутствовали основания для организации и проведения внеплановой проверки, о чем 21.10.2022 года должным образом был уведомлен заявитель.

При этом, Ардзинба А.А. было разъяснено, что при поступлении в прокуратуру сведений о нарушении закона, они будут рассмотрены в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

Однако, по настоящее время информации, содержащей каких-либо сведений о нарушении законодательства при выдаче паспортов гражданина РА в органы прокуратуры представлено не было.

Одновременно, заявитель был уведомлен, что органы прокуратуры планируют свою работу с учетом данных о состоянии законности и правопорядка, в связи с чем вопрос, отраженный в поступившем 11.10.2022 года обращении, будет принят во внимание при планировании проверок Генеральной прокуратуры Республики Абхазия.

Также, в случае несогласия с данным Генеральной прокуратурой РА ответом, Ардзинба А.А. было разъяснено право его обжалования вышестоящему прокурору либо в суд.